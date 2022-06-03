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Новости 10:10

Чиновников Роспотребнадзора устроили только два петербургских пляжа

фото ЗакС политика Чиновников Роспотребнадзора устроили только два петербургских пляжа

На старте летнего сезона специалисты петербургского управления Роспотребнадзора изучили состояние пляжей и водоемов. После проведенной инспекции они пришли к выводу, что существующим нормативам соответствуют только Ольгинский пруд в Выборгском районе и Безымянное озеро в Красносельском районе.

Остальные 22 проверенных пляжа аттестовали как опасные. В частности, пресс-служба ведомства указывает, что при купании в прилегающих к ним водоемах можно подхватить острую кишечную инфекцию и гепатит A. При этом пробы песка показали, что на всех 24 пляжах он соответствует санитарным требованиям.


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