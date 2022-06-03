Депутат Алескеров пожаловался чиновникам Кировского района на уличную уборку в МО "Автово"

Справедливоросс из петербургского парламента Андрей Алескеров, которого не устраивает качество ремонта и уборки улицы Ивана Зубкова, написал о проблеме главе администрации Кировского района Сергею Зубкову. В обращении парламентарий ссылается на местных жителей, подтверждающих, что механизированная уборка улицы не производится вовсе и что в повреждениях полотна скапливается дождевая вода.

В письме Алескеров также повторил прошлогоднюю просьбу муниципалов, добивавшихся включения улицы в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения. По его данным, на то есть все основания. Год назад из ответа районной администрации следовало, что для включения в перечень необходимо организовать работу по выявлению бесхозного недвижимого имущества на территории и передать ее результаты в КИО. Депутат интересуется сроками проведения этой работы.