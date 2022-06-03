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Петербургский производитель арф рискует закрыться из-за последствий санкций

фото ЗакС политика Петербургский производитель арф рискует закрыться из-за последствий санкций

Петербургская фабрика Resonance Harps, производящая музыкальные инструменты, после вступления в силу различных западных санкций стала испытывать серьезные финансовые трудности. Как пишет "Деловой Петербург", в компании считают, что спасти ее положение сможет только государственный заказ.

Одна из проблем связана с транзакциями: так, получив предоплату за один из заказов до введения санкций, предприятие после 24 февраля не смогло получить основную часть денег. Зарубежные банки и платежные системы по-прежнему не позволяют перевести средства на российский счет, и таким образом было потеряно около 4 млн рублей. Между тем, на экспорт приходится половина всей выручки компании. При этом на внутреннем рынке, по оценкам исполнительного директора Resonance Harps Андрей Мартыненко, у его фирмы нет конкурентов, однако спрос на продукцию со стороны госорганизаций оставляет желать лучшего.

"Мы конкурируем с производителями арф из США, Италии, Франции, Японии и Германии. Волнует вопрос: почему в условиях импортозамещения часто отдаётся предпочтение зарубежным инструментам, когда есть местный производитель?" - задается он вопросом.

Газета пишет, что санкции ударили и по производителю пианино "Нева саунд", которому предстоит остановка производства из-за затянувшейся вынужденной переориентации с европейских поставщиков на азиатских.


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