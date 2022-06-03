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Новости 13:17

В Петербурге завели дело о взломе аккаунтов священников для публикации в них критики спецоперации

фото ЗакС политика В Петербурге завели дело о взломе аккаунтов священников для публикации в них критики спецоперации

Силовики задержали двух петербуржцев, которых подозревают во взломе аккаунтов в социальных сетях, принадлежащих духовенству, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах. Как рассказали агентству, фигуранты дела незаконно завладевали доступом к страницам священников "для размещения от их имени публикаций против проведения специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, а также дискредитирующих руководство России и РПЦ". Дело возбудили по ст. 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации), по которой можно лишиться свободы на срок до пяти лет.

По словам собеседника агентства, один из задержанных родом из Киева, а другой — коренной петербуржец. Примечательно, что, по данным источника, действия подозреваемых координировал с территории Украины некий "раскольник", в прошлом служивший в УПЦ.


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