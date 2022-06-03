Вице-губернатора Корабельникова пригласили в "Теремок"

Генеральный директор и сооснователь сети ресторанов русской кухни "Теремок" Виталий Свидовский пригласил вице-губернатора Петербурга Алексея Корабельникова на экскурсию в свое заведение. Бизнесмен и чиновник встретились в Мариинском дворце в рамках круглого стола представителей петербургских властей и предпринимательского сообщества.

- Приглашаю вас на экскурсию в компанию "Теремок, чтобы вы сами, своими глазами посмотрели, как современное общественное питание выстояло в период пандемии, как оно готово развиваться, - сказал Свидовский.

Он также призвал городские власти "ценить и поддерживать российских предпринимателей не на словах, а делами". Бизнесмен заверил чиновников, что качество продуктов у отечественных рестораторов лучше, чем у их заграничных конкурентов. Совладелец "Теремка" отметил, что цены поставщиков, поднявшиеся вместе с курсом евро и доллара, снижаться затем не стали. Особенно тяжелая ситуация, по его словам, с красной рыбой. Ее удорожание предприниматель сравнил с удорожанием газа в Европе.

Также Свидовский призвал смягчить требования к установкам фудтраков. По его словам, нужно позволить разрешить их использование не только на ярмарках.

Корабельников ответил, что с удовольствием принимает приглашение посетить "Теремок". Председатель комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик, в свою очередь, заверил собравшихся, что власти поддерживают отечественных предпринимателей. Чиновник допустил, что могут случаться "перегибы на местах", и попросил сигнализировать о них.

Сергей Еремеев