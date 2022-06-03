Петербургским чиновникам поручили усилить контроль за состоянием детских площадок

Петербургский вице-губернатор Анатолий Повелий, курирующий сферы ЖКХ и благоустройства, распорядился, чтобы Государственная административно-техническая инспекция тщательнее следила за состоянием детских площадок. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Примерно двумя третями из более 5300 имеющихся в городе площадок ведают муниципалы, еще примерно тысяча находится в компетенции чиновников районного уровня, около 800 расположены на частных территориях.

"С наступлением летних каникул все больше маленьких петербуржцев проводят время на детских площадках. Эти территории отдыха и комфорта, прежде всего, должны быть безопасными. Ответственные за содержание детских площадок и установленного на них оборудования обязаны помнить об этом постоянно", - заявил Повелий.

Мониторинг объектов сотрудники начали за неделю до наступления лета. Замечания пока касаются надписей на площадках, а также повреждений покрытия, о чем ГАТИ доложила владельцам оборудования. Ожидается, что усиление контроля включит в себя и повторные инспекции. Чиновники обещают быть особенно внимательными к площадкам в зонах зеленых насаждений общего пользования.