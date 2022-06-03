Глава РАН призвал академиков не указывать регалии в выступлениях с критикой власти

Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев призвал коллег не оскорблять власть и не указывать статус академиков при подписании открытых писем с критикой действий государства, сообщило 3 июня ТАСС. По мысли Сергеева, РАН является государственной организацией, и потому ученые не могут упоминать ее при выражении своей гражданской позиции.

"Пишем или участвуем в подписании [открытых писем]. А зачем, кто подписывает, пишут там "академик РАН"? РАН — это государственная организация, — напомнил Сергеев на собрании Академии наук. — Бравирование тем, что подписант является членом РАН, означает то, что мы таким образом говорим, что госорганизация так выражается в отношении власти".

Сергеев заявил, что не имеет ничего против выражения гражданской позиции, но предложил коллегам ограничиться указанием сферы своей научной деятельности: "пишите, что вы физик, химик и так далее". Также он призвал членов РАН воздержаться от оскорбления власти, поскольку организация должна взаимодействовать с ней на основе консенсуса. "А не оскорблять ее в том числе в отдельных резонансных обращениях в СМИ, которые наносят сильнейший урон престижу РАН", — призвал он.

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