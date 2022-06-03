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Новости 14:35

В Сестрорецке похоронили погибшего на Украине военнослужащего

фото ЗакС политика В Сестрорецке похоронили погибшего на Украине военнослужащего

В Сестрорецке простились с погибшим в ходе спецоперации военнослужащим, сообщила 3 июня администрация петербургского губернатора. Как сообщили накануне в администрации Курортного района, рядовой Егор Балякин погиб 24 мая, посмертно он был представлен к ордену Мужества.

Соболезнования родным и близким погибшего принес губернатор Александр Беглов. "Егор Балякин — настоящий российский солдат, — цитирует обращение градоначальника его пресс-служба. — Свою жизнь он отдал, защищая мирных жителей Донбасса, наше Отечество. В нашей стране нет более высокого подвига, чем подвиг во имя Родины".

Также Беглов отметил, что "мужественные и сильные российские воины, как Егор Балякин — это гордость и слава нашей страны".

О Балякине известно, что он родился в 2001 году. Издание MR7 указало, что рядовой учился в школе № 541, играл в команде сестрорецкого футбольного клуба "Атлетик".


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