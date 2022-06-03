Экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич осудили на 6,5 лет по коррупционному делу

Бывшая заместительница Министерства образования и науки Марина Лукашевич получила от суда в Москве 6,5 лет колонии общего режима по обвинению в крупном мошенничестве, передает ТАСС. Помимо реального срока ей присудили штраф в размере 800 тысяч рублей.

Под следствием экс-чиновница находилась последние два года. По версии следствия, Лукашевич в 2016 году имела отношение к хищению на госконтрактах около 50 млн рублей: компания-подрядчик в полной мере не исполнила оплаченные и принятые работы. Как следует из материалов дела, фальшивые отчеты о якобы произведенных работах предоставляла именно бывшая чиновница. Деньги уходили на счет компании ООО "ЦРН", аффилированной с бывшим начальником управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаилом Поповым. Последний получил от суда 7,5 лет колонии.

Два других фигуранта дела, предприниматель Николай Попов и бывший директор департамента госполитики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки Артемий Рожков получили 6 и 5,5 лет колонии общего режима, соответственно.