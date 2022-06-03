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Муниципал 19:44

На День города в Зеленогорске потратят до 6,8 млн рублей

фото ЗакС политика На День города в Зеленогорске потратят до 6,8 млн рублей

Местная администрация МО "город Зеленогорск" планирует выделить на празднование Дня города до 6,8 млн рублей. Соответствующую закупку разместили 3 июня. Муниципалы хотят отметить открытие новой детской площадки, организовать выставку песчаных и ледяных скульптур, а проведут праздничный концерт и авиашоу. В честь праздника среди жителей разыграют самокаты и пылесосы. 

День города в Зеленогорске отмечается в последнюю субботу июля, но праздничную программу начнут в пятницу. 29 числа будут открывать новую игровую площадку. Исполнителю контракта придется на для этого найти несколько аниматоров в ростовых костюмах, а также согнать детей дошкольного возраста, для которых подготовят 45-минутное представление. 

На следующий день в Зеленогорске пройдет традиционная "Таксовка" - парад такс, после которого в городе пройдет торжественное шествие. Участникам мероприятия раздадут шарфы, головные уборы и другие аксессуары. Всего подготовят 500 наборов. 

Торжественная церемония праздника пройдет на проспекте Ленина. Там состоится выставка песчаных и ледяных скульптур и награждение юбиляров и почетных жителей. Им вручат телевизоры. Для жителей Зеленогорска проведут лотерею. Муниципалы разыграют пылесос, велосипед, самокат и подарочные карты в местные рестораны. Также там пройдет выступление барабанщиц. 

В запланированном авиашоу задействуют не менее трех легкомоторных самолетов, которые покажут элементы группового маневрирования. Во время представления будет работать профессиональный комментатор. 

Вечером 30 июля - концерт, на котором выступят народный артист России, молодежный исполнитель, у которого среди заслуг есть "Золотой граммофон" и группа, выступавшая на Дворцовой площади, в Кремлевском дворце или на Красной площади. 

В аукционной документации к закупке не стали подробно расписывать, сколько средств собираются потратить. Всю организацию праздничных мероприятий ко Дню города оценили в 6,8 млн рублей. Зато отметили отдельно стоимость трех самокатов и двух пылесосов. На них готовы потратить 4,8 тыс и 8,4 тыс соответственно.  

Константин Леньков (фото с сайта МО "город Зеленогорск")


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