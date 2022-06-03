Петербург получит более 84 миллионов рублей на программы медицинской реабилитации

Петербург получит 84,5 миллиона рублей из федерального бюджета на проведение медицинской реабилитации горожан, сообщили 3 июня в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Средства поступят в рамках соглашения, подписанного вице-губернатором с Минздравом. Документ предполагает проведение мер по обеспечению горожан медицинской помощью по реабилитации, и в том числе дооснащение учреждений современным оборудованием и повышение территориальной доступности медпомощи.

"Обновление реабилитационного оборудования в медицинских организациях позволит повысить доступность медицинской реабилитации для инвалидов, а также для пациентов после перенесённых заболеваний, постковидной реабилитации, операций и травм", — отметили в Смольном.