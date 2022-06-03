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Новости 20:51

Петербург получит более 84 миллионов рублей на программы медицинской реабилитации

фото ЗакС политика Петербург получит более 84 миллионов рублей на программы медицинской реабилитации

Петербург получит 84,5 миллиона рублей из федерального бюджета на проведение медицинской реабилитации горожан, сообщили 3 июня в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Средства поступят в рамках соглашения, подписанного вице-губернатором с Минздравом. Документ предполагает проведение мер по обеспечению горожан медицинской помощью по реабилитации, и в том числе дооснащение учреждений современным оборудованием и повышение территориальной доступности медпомощи.

"Обновление реабилитационного оборудования в медицинских организациях позволит повысить доступность медицинской реабилитации для инвалидов, а также для пациентов после перенесённых заболеваний, постковидной реабилитации, операций и травм", — отметили в Смольном.


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