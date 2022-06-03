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Смольный : Строительство "СКА Арены" выполнено на три четверти

фото ЗакС политика Смольный : Строительство "СКА Арены" выполнено на три четверти

На сегодняшний день строительство "СКА Арены" на месте СКК "Петербургский" завершено на 75 %, сообщили 3 июня в городском комитете по строительству.

По данным комитета, сейчас на 95 % выполнено остекление "теплого" контура здания, смонтировано 688 тонн металлоконструкций архитектурного фасада, а в зоне малой ледовой арены монтируется оборудование для заливки льда. Кроме того, строители в здании устанавливают лифты и прокладывают инженерные сети, а вокруг него приступили к работам по парковой территории. "Идет расчистка площадей и формирование ландшафта", — уточнили в комитете.

Предполагается, что новая арена станет самой вместительной в мире и сможет обеспечить одновременное нахождение до 21,5 тысячи человек на ледовых мероприятиях и до 23,5 тысяч — при проведении концертов. Максимальная высота семиэтажного здания составит 50,3 метра.

Фото: Комитет по строительству/ "ВКонтакте"


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