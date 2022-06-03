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Новости 21:28

Журналисты Кашин* и Пивоваров** признаны иноагентами

фото ЗакС политика Журналисты Кашин* и Пивоваров** признаны иноагентами

Минюст обновил вечером 3 июня список СМИ-иноагентов, пополнив его шестью новыми позициями. Кроме того, ведомство обновило перечень физлиц-иноагентов, увеличив его на одну строчку.

В список СМИ-иноагентов попали журналисты Олег Кашин* и Алексей Пивоваров**, художница Юлия Цветкова***, политолог Николай Петров****, а также активистка из Крыма Ирина Данилович***** и историк Михаил Соколов******.

В список физлиц-иноагентов внесен проживающий в Лондоне предприниматель Евгений Чичваркин*******. По версии Минюста, он получает финансирование из Украины, осуществляя при этом политическую деятельность.

*Минюст внес Олега Кашина в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес Алексея Пивоварова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

***Минюст внес Юлию Цветкову в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

****Минюст внес Николая Петрова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

*****Минюст внес Ирину Данилович в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

******Минюст внес Михаила Соколова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

*******Минюст внес Евгения Чичваркина в реестр физлиц — иностранных агентов


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