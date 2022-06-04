Петербургская филармония отменила концерт дирижера Синайского, осуждающего военную спецоперацию

Руководство Петербургской филармонии отменило концерт, приуроченный к 140-летию ее Академического симфонического оркестра и намеченный на вечер 4 июня. Дирижировать должен был Василий Синайский, а солировать - заслуженный артист России Илья Иофф.

"В центре программы – Четвертая симфония Чайковского, первое русское сочинение с поистине мировой славой, без преувеличения – первая великая русская симфония", - говорится об уже отмененном мероприятии на сайте филармонии.

Отмене концерта предшествовала кампания, запущенная движением "Культурный фронт Z" в одноименном Telegram-канале. В нем звучали призывы к отмене выступления по той причине, что Василий Синайский вскоре после начала военной спецоперации на Украине публично обозначил свое принципиальное неприятие российской внешней политики.

Авторы публикаций в упомянутом выше Telegram-канале возмутились тем, что Синайский продолжает зарабатывать деньги в России и даже пожаловались главе "Роснефти" Игорю Сечину с тем, чтобы он помешал концерту состояться.