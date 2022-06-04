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Новости 15:38

На петербургской набережной вспомнили о жертвах сталинских репрессий

фото ЗакС политика На петербургской набережной вспомнили о жертвах сталинских репрессий

У спуска к Неве на Воскресенской набережной петербуржцы по традиции собрались в первую субботу июня, чтобы почтить память соотечественников, репрессированных в сталинскую эпоху. Как пишет в своем Telegram-канале депутат ЗакСа Борис Вишневский, акция проходит в 33-й раз.

Участники мероприятия, как и прежде, спустили на воду траурные цветы в память о тех, кто скончался в заключении в 1930-е - 1950-е годы, а также о тех, чье место захоронения на сегодняшний день неизвестно.

Вишневский насчитал на акции около тридцати человек, включая своего коллегу по фракции Александра Шишлова, правозащитницу Ирину Флиге, журналистку Наталью Шкуренок, историка Анатолия Разумова и священнослужителя Григория Михнова-Вайтенко.

фото: ВишНевское время / Telegram


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 
Шишлов Александр Владимирович 

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