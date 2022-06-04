В Орловском госуниверситете со студентов собрали подписи в поддержку Путина и спецоперации

Общественная организация "Альянс учителей" в своем Telegram-канале сообщила о том, что руководство Орловского государственного университета организовало массовый сбор подписей срели сотрудников и студентов в поддержку Вооруженных сил и политики, проводимой президентом Владимиром Путиным. Опубликованный скан документа дает понять, что заявление о полной поддержке нынешнего внешнеполитического курса подписали по меньшей мере 1 615 человек. Большинство из них - студенты.

"Мы понимаем, что производство фейков в промышленном масштабе, беспрецедентные несправедливые санкции, бесчеловечное отношение к нашим гражданам за рубежом - все это враждебные действия коллективного Запада против России, против каждого из нас", - говорится в тексте, под которым людей попросили подписаться.

В нем также используются такие понятия, как "неофашистский режим", "Русский Мир" и "недруги России".

Профсоюз, ссылаясь на одного из подписантов, уточняет, что письменную поддержку армии и главе государства нужно было оказать непосредственно перед зачетом. При этом сотрудники вуза намекали, что запомнят как согласие, так и отказ того или иного студента.