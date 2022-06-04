Силовики пришли к матери преследуемого и эмигрировавшего петербургского активиста

Петербургский политический активист Сергей Сидоров, покинувший Россию вместе с супругой из-за возможного угловнового преследования в связи со своими пацифистскими выступлениями, через правозащитный проект "ОВД-Инфо"* рассказал об интересе силовиков к своим оставшимся в городе родственникам. Правоохранители явились по месту прописки Сидорова, где живет его мать, и провели обыск, сообщив ей, что сыну грозит привлечение к уголовной ответственности по статье 207.3 УК (фейки об армии). После этого они обратились с вопросами об активисте к соседям.

На пацифистских пикетах петербуржца задерживали уже трижды, а администрация социальной сети "ВКонтакте" блокировала его страницу и удаляла посты, посвященные военной спецоперации РФ на Украине

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов