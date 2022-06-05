"Самое время западничество выковырять навсегда": В Крыму разработали "импортозамещённый" словарь

Крымские чиновники придумали свой словарь по замещению заимствованных из иностранных языков слов русифицированными аналогами, пишет ТАСС, ссылаясь на заявление, сделанное главой госсовета республики Владимиром Константиновым. Издание вручат участникам и гостям международного фестиваля русской культуры в Крыму.

Уточняется, что в мероприятии примут участие также делегаты от украинских Херсонской и Запорожской областей.

По мнению Константинова, отечественная культура всегда пребывала "под колоссальным давлением и засильем импортной потребительской культуры", однако сейчас пришло время это изменить.

"Самое время западничество выковырять навсегда. <…> Мы подготовили очень симпатичные, с определенным чувством юмора словари, в которых будет написано, что <…> означают [заимствованные слова] в русской версии. Эти [заимствованные из иностранных языков] слова забыли <…> и начинаем говорить по-русски", - приводит ТАСС изречение Константинова.

Международный фестиваль русской, славянской культуры "Великое русское слово" проходит на территории Крыма ещё с 2007 года.