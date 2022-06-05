Эффективность российских губернаторов будут определять по новым критериям

Российское правительство обновило критерии оценок эффективности губернаторов и органов власти в регионах, следует из постановления, которое подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин.

Изменения коснулись шести методик расчёта эффективности управленцев. Повышены требования оказались к методике "Качество окружающей среды" в части управления по работе с отходами. Кроме того, коррективы внесли в методику "Цифровая зрелость": если ранее был установлен единый для регионов уровень цифровизации государственных органов, то отныне данные показатели будут устанавливаться для каждого отдельного субъекта РФ.

По замыслу правительства, внесённые коррективы должны показать, как регионы справляются в достижении национальных целей развития, которые ранее утвердил Владимир Путин. Более успешным и результативным регионам будут выделены дополнительные субсидии.

Шкала оценки эффективности региональных управленцев состоит из 38 методик: 19 — это расчёт показателей за предыдущий год, и другие 19 — для установления целевых значений на будущее. В числе последних — ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат среди населения, качество образования, объёмы жилищного строительства, экологическое благополучие субъекта РФ и другие.