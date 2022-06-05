"Троянский конь" в Гостином дворе напомнит петербуржцам о проблемах экологии

В общественном пространстве, разбитом внутри Гостиного двора, появился "Троянский конь" – арт-объект, призванный напомнить петербуржцам об экологических проблемах. Внутри металлической скульптуры лошади, исполненной из металла, набиты пластмассовые канистры и другой пластик.

Появление инсталляции приурочено ко Дню эколога, 5 июня.

"Троянский конь – это запоминающийся символ, все представляют эту легенду, когда конь разрушился и оттуда вышли воины. Так же и у нас: внутри коня мусор, который может обернуться для человечества бедой. В данном контексте троянский конь символизирует отношение человека к месту, где он живет. Получается, что человек сам себе создал такой "подарок" – троянского коня", – поделился в разговоре с ТАСС участник инициативной группы "Новый Петербург" Валентин Журбенко.

Скульптура коня создана из прутьев, изготовленных на основе 3D-модели. Канистры, которые её заполняют, волонтёры собрали, гуляя по Северной столице. На создание макета потратили порядка 1 тонны сырья.

"Троянский конь" пробудет в Гостином дворе в течение всего лета. После её думают отправить на вторичную переработку.

Фото: Валентин Журбенко / "ВКонтакте"