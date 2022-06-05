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Выборы 2021

Новости 17:59

Коммунисты, казаки, "зелёные": Восемь человек заявили о намерении участвовать в выборах главы Карелии

фото ЗакС политика Коммунисты, казаки, "зелёные": Восемь человек заявили о намерении участвовать в выборах главы Карелии

В Карелии стартовала избирательная кампания: в первый день регистрации кандидатов на будущие выборы регионального главы заявления подали сразу 8 человек, делится РИА "Новости".

В течение воскресенья, 5 июня, необходимые для участия в электоральном событии документы сдали представители разнообразных политических партий: Сергей Ярлыков ("Зелёная альтернатива"), Дмитрий Фабрикантов (Партия роста), Михаил Фёдоров ("Новые люди"), Денис Базанков ("Российская партия свободы и справедливости"), Валерия Таборова ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Павел Нестеров ("Коммунисты России"), Анна Дмитриевна ("Казачья партия РФ") и Анатолий Дударин ("Демократическая партия России").

Кандидаты смогут подать документы вплоть до 2 июля.

"Карелия стала первым в России регионом, где дан старт избирательной кампании по выборам высшего должностного лица", - отчитались в региональной избирательной комиссии.

Выборы нового главы Карелии будут трёхдневными и пройдут с 9 по 11 сентября. Действующим главой региона является Артур Парфёнчиков.


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