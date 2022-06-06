С 6 по 10 июня испытания теплосетей пройдут сразу в десяти районах Петербурга

Сразу в десяти районах Петербурга будут проведены гидравлические испытания теплосетей в период с 6 по 10 июня, информирует пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

"Специалисты увеличивают давление в трубопроводах до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В то же время для безопасности горожан температура воды в трубах снижается до 40 градусов", — уточняется в пресс-релизе предприятия.

Благодаря проверкам будут выявлены дефекты теплосетей и заведомо предотвращены неполадки, которые могут возникнуть осенью - зимой.

В планах у ГУП "ТЭК СПб" — 38 гидравлических испытаний в Калининском, Колпинском, Красносельском, Приморском, Пушкинском, Василеостровском, Выборгском, Московском, Невском и Фрунзенском районах Северной столицы.