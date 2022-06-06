ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:11

Правительство готовит запуск промышленной ипотеки в России

фото ЗакС политика Правительство готовит запуск промышленной ипотеки в России

Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин совместно с главами ряда регионов должны подготовить вопрос запуска в России промышленной ипотеки, сообщила 6 июня пресс-служба правительства. Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр Михаил Мишустин.

Программа предполагает предоставление льготного кредитования предприятий на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера. Максимальная ставка по ипотеке составит 5% годовых, результаты обсуждения должны быть представлены правительству 9 июня.

Ранее проработать возможность запуска промышленной ипотеки Минпромторгу поручил президент Владимир Путин.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости6 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама