Правительство готовит запуск промышленной ипотеки в России

Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин совместно с главами ряда регионов должны подготовить вопрос запуска в России промышленной ипотеки, сообщила 6 июня пресс-служба правительства. Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр Михаил Мишустин.
Программа предполагает предоставление льготного кредитования предприятий на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера. Максимальная ставка по ипотеке составит 5% годовых, результаты обсуждения должны быть представлены правительству 9 июня.
Ранее проработать возможность запуска промышленной ипотеки Минпромторгу поручил президент Владимир Путин.