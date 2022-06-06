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Новости 11:46

Торговый центр Villa на Савушкина выставили на продажу за 800 млн рублей

фото ЗакС политика Торговый центр Villa на Савушкина выставили на продажу за 800 млн рублей

Торговый центр Villa, расположенный на улице Савушкина, 119, решили продать с молотка за 800 млн рублей, передаёт "Деловой Петербург".

Собеседник издания, рассказавший о готовящемся аукционе, сообщил, что на рынке данное предложение не вызвало особого ажиотажа. Время, по его словам, собственник объекта выбрал не самое подходящее. В апреле текущего года в России обороты розничной торговли упали на 9,7%, а в Северной столице и того больше — на 17%.

"Участники рынка пока что не видят позитивной динамики", — поделился источник "ДП".

Общая площадь ТЦ Villa составляет 38 тысяч кв. метров. Его возвели в 2004 году. Принадлежит комплекс "О’Кей", однако сам гипермаркет, который также находится в здании, на продажу не выставлен.


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