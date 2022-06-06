Торговый центр Villa на Савушкина выставили на продажу за 800 млн рублей

Торговый центр Villa, расположенный на улице Савушкина, 119, решили продать с молотка за 800 млн рублей, передаёт "Деловой Петербург".

Собеседник издания, рассказавший о готовящемся аукционе, сообщил, что на рынке данное предложение не вызвало особого ажиотажа. Время, по его словам, собственник объекта выбрал не самое подходящее. В апреле текущего года в России обороты розничной торговли упали на 9,7%, а в Северной столице и того больше — на 17%.

"Участники рынка пока что не видят позитивной динамики", — поделился источник "ДП".

Общая площадь ТЦ Villa составляет 38 тысяч кв. метров. Его возвели в 2004 году. Принадлежит комплекс "О’Кей", однако сам гипермаркет, который также находится в здании, на продажу не выставлен.