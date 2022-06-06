С фигурантов дела экс-главы Коми Гайзера взыскали около 1,5 млрд рублей возмещения ущерба

Городской суд Сыктывкара взыскал с экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера и других 11 фигурантов уголовного разбирательства порядка 1,5 млрд рублей в бюджет региона в счёт возмещения ущерба, информирует пресс-служба суда.

Изначально иск о взыскании средств подал комитет имущественных и земельных отношений Коми, который ранее назывался министерством имущественных и земельных отношений.

Согласно приговору, вынесенному ранее Замоскворецким судом Москвы, на сумму 1 449 970 000 рублей были оценены дивиденды от деятельности ОАО "Птицефабрика Зеленецкая", которые фигуранты разбирательства похитили в период с июля 2011 по май 2015 года.

В числе ответчиков по иску — бывший зам Гайзера Алексей Чернов, экс-сенатор Владимир Торлопов, бывший председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, экс-руководитель Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми Игорь Кудинов и другие бизнесмены. Ранее их осудили за мошенничество с акциями ОАО "Птицефабрика Зеленецкая".

Напомним, под уголовное преследование Вячеслав Гайзер попал в 2015 году: тогда его обвинили в причинении особо крупного ущерба региональному бюджету. В 2019 году его приговорили к 11 годам лишения свободы. Гайзера, отправленного в колонию строгого режима, признали виновным в получении взяток, мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег. Вместе с ним осудили 12 подельников. Помимо реального срока бывшему главе Коми назначили штраф в размере 160 млн рублей.