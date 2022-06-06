В общежития СПбГУ и здание Двенадцати коллегий поступили сообщения о "минировании"

Петербургские правоохранители выезжали на проверку общежитий СПбГУ и здания Двенадцати коллегий после того, как им поступили сообщения взрывоопасного характера, информирует пресс-служба вуза в соцсетях.

Послания угрожающего свойства сопровождались заметкой о ситуации на Украине. "Минеры" сообщили о якобы наличии неких взрывчатых веществ в помещениях общежитий СПбГУ № 12, 6, 16, 13, 23, 20, 3, 18.

Из зданий оперативно вывели всех студентов и персонал, на месте дежурят экстренные службы.

В здании Двенадцати коллегий проверка на данный момент уже завершена, люди вернулись в аудитории.