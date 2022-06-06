"Яблоко" в ЗакСе Петербурга выступило против признания георгиевской ленты государственным символом

В Законодательном собрании Петербурга 6 июня на заседании постоянной комиссии по образованию, науке и культуре обсудили федеральный законопроект о признании георгиевской ленты государственным символом, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Согласно документу, георгиевская лента становится "символом воинской славы России", поэтому за ее осквернение может наступить уголовная или административная ответственность.

По действующим в стране законам за публичное оскорбление символа воинской славы физическому лицу грозит штраф до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до трех лет, а юридическому - штраф до 5 млн рублей с возможной конфискацией. Если нарушение совершила группа лиц по предварительному сговору или в интернете, то оно наказывается штрафом в 2-5 млн рублей или лишением свободы на срок до 5 лет.

Руководитель комиссии ЗакСа депутат от "Единой России" Юрий Авдеев сообщил коллегам, что георгиевская лента широко используется в воинских наградах и при праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне. При этом есть случаи нападок на "общепринятый символ" для искажения истории и оскорбления памяти о победе в Великой Отечественной войне, заявил Авдеев. Он предложил поддержать проект закона.

Против выступили депутаты от фракции "Яблока". Лидер фракции и член комиссии Александр Шишлов заявил, что сейчас подобный документ принимать не стоит. Он отметил, что георгиевская лента действительно была символом благодарности за победу в Великой Отечественной войне. Но сейчас сам смысл ленты изменился - в основном с началом "спецоперации" России на Украине, считает Шишлов. Он добавил, что принятие закона делает возможным возбуждение уголовных дел за ее оскорбление.

- А что такое осквернение? На мой взгляд, складывание георгиевской ленточки в виде буквы Z - это осквернение символа. А я думаю, с точки зрения инициаторов этого закона, это не является осквернением, - поделился мнением "яблочник".

Авдеев на это заявил, что Z делают из лент другой цветовой гаммы.

Шишлова поддержал другой представитель фракции "Яблоко" депутат Борис Вишневский. Он отметил, что георгиевская лента используется давно и стала символом многих разных движений, в том числе на Донбассе в 2014 году и НОД. Также Вишневский считает, что наказание за осквернение ленты будет применяться выборочно.

- Кто будет определять, что такое "осквернение"? Если под "дискредитацией" сегодня понимается любое сомнение в правильности действий армии и даже абстрактные призывы к миру и против войны - нетрудно предположить, что с георгиевской ленточкой мы получим то же самое. То есть усиление репрессий, применяемых избирательно, - уверен депутат.

Вишневский добавил, что желание людей показать уважение к исторической памяти и к памяти погибших предков может выражаться любыми символами. "Яблочники" предложили не поддерживать законопроект.

Не стоит быть столь критичными, считает лидер фракции "Справедливой России - За правду" Марина Шишкина. Она заявила, что георгиевской ленте давно пора было придать особый статус. Однако, по ее мнению, такое решение не должно вызывать разногласия в обществе.

- Будет ли этот документ объединяющим? Не нарушит ли он сейчас, условно говоря, такое хрупкое равновесие, которое есть? <…> Статус надо придать, но вопросы остаются, - сказала Шишкина.

Авдеев заявил, что все же считает нужным поддержать проект закона. Его поддержали другие представители "Единой России", состоящие в комиссии. Шишлов проголосовал против, а Шишкина воздержалась.

Напомним, проект закона о приравнивании георгиевской ленты к госсимволам внесли в Государственную думу сенатор Андрей Турчак и депутат Госдумы Ольга Занко. Оба представляют "Единую Россию".

В пояснительной записке к законопроекту они сообщают, что есть случаи "неподобающего использования и нападок" на символ. На это вынуждены реагировать правоохранительные органы, отметили авторы документа. Они добавили, что в ряде стран, ранее входивших в СССР, "проводится целенаправленная политика по дискредитации и запрету георгиевской ленты".

В законопроекте прописано, что георгиевскую ленту органы публичной власти могут использовать на мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне и памятным датам. Также символ может быть использован при увековечивании памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России, сказано в проекте закона.

Кроме этого, использование георгиевской ленты и ее изображения разрешено на патриотических, военно-патриотических и духовно-нравственных мероприятиях. Граждане и организации тоже имеют возможность пользоваться лентой, но "исходя из необходимости обеспечения ее статуса как символа воинской славы России", уточняется в документе.

София Саттарова