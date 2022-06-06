Рынок продаж автомобилей в мае установил антирекорд

Автопродажи в минувшем мае побили антирекорд, сообщил 6 июня "Коммерсантъ" со ссылкой на отчет Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В прошлом месяце на территории страны было продано 24,3 тысячи новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 83,5 % меньше, чем годом ранее — в мае 2021 года было реализовано 147 тысяч машин.

При этом майский результат оказался хуже апрельского, когда было продано 32,7 тысячи автомобилей — а тот, в свою очередь, хуже мартовского с 55,1 тысячи проданных машин. В качестве причин подобной ситуации называются логистический кризис из-за спецоперации на Украине и введенные против России санкции. В результате большинство зарубежных автопроизводителей, за исключением китайских, прекратили поставки в страну в конце февраля и марте.

Кроме того, на рынке не наблюдается активного спроса на автомобили. Лидер по продажам АвтоВАЗ находится в простое с апреля, продажи Lada упали в мае на 84% — до шести тысяч машин. За тот же месяц Kia продала 3,6 тысячи машин (падение на 81%), Hyundai — 2,9 тысячи (падение на 82%), ГАЗ — 1,9 тысячи (снижение на 57%). Меньше других в топ-10 пострадал УАЗ, чьи продажи сократились в мае на 41% — до 1,3 тысячи штук.

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