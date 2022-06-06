Baza: Генпрокуратура раскритиковала силовые ведомства за недостаточное рвение в борьбе с экстремизмом

В представленном Генпрокуратурой в аппарат правительства отчете за 2021 год о борьбе с экстремизмом содержится недовольство надзорного ведомства качеством работы полиции, Следственного комитета и иных силовых ведомств, сообщила 6 июня Baza. Как пишет издание, в документе говорится о "просчетах в работе правоохранительных органов".

Всего, по данным ведомства, в прошлом году прокуроры выявили свыше трех тысяч нарушений закона при осуществлении уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности по противодействию экстремизму. В результате к ответственности были привлечены 22 должностных лица следственных органов и 437 иных силовиков, включая полицейских.

Недовольство Генпрокуратуры вызвало то, что при расследовании уголовных дел "не всегда своевременно и в полном объёме выясняются все обстоятельства совершения преступлений, порой игнорируются сведения об иных преступлениях, принимаются незаконные решения о прекращении и приостановлении производства по уголовным делам". При этом в надзорном ведомстве полагают, что следователи недостаточно тщательно и без особой спешки работают по делам об экстремизме. Как говорится в отчете, "значительная доля" уголовных дел расследуется дольше двух месяцев, при этом нередки случаи, когда производство растягивается на срок более года.

При этом отдельно Генпрокуратура указала на недостаточное, по мнению ведомства, количество дел о финансировании экстремистской деятельности. "Удельный вес таких деяний в общей массе экстремистских преступлений невелик — всего 2,5% (в 2021 году — 23 из 1057 дел). Случаи осуждения лиц по статье 282.3 единичны — 9 человек за прошлый год", — сетуют авторы доклада и отмечают, что зачастую факты финансирования экстремистской деятельности выявляются при расследовании уже заведенных дел. "Случаи выявления самостоятельных преступлений — единичны", — отметили в Генпрокуратуре.

В то же время о своем участии в борьбе с экстремизмом в прокуратуре отзываются более благожелательно, отмечает Baza. В докладе ведомство ставит себе в заслугу прекращение деятельности "Мемориала"*, признание экстремистской организацией Фонда борьбы с коррупцией**, Фонда защиты прав граждан** и штабов Навального**, благодаря чему якобы удалось избежать "дестабилизации общественно-политической обстановки, массовых беспорядков и экстремистских акций" накануне выборов в Госдуму.

"На 1 января 2022 года в реестрах запрещённых организаций значатся 89 экстремистских организаций. В большинстве случаев решения приняты по инициативе прокуроров", — уточнили в надзорном ведомстве.

*Минюст внёс правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента

** ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.