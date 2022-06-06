Петербургскому фигуранту "дворцового дела" заменили условный срок на реальный

Октябрьский районный суд Петербурга 6 июня пересмотрел приговор 34-летнему юристу Кириллу Богданову, которого задержали после акции в поддержку Алексея Навального и против коррупции во власти, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Вместо условного наказания было назначено реальное: четыре месяца колонии-поселения. Однако Богданову зачли срок, ранее отбытый в СИЗО, и не стали лишать его свободы. Дело по просьбе подсудимого рассматривалось особым порядком.

Богданова признали виновным по статье о применении насилия к представителям власти (п.1 ст.318 УК РФ). Его обвинили в том, что он толкал на Сенной площади полицейских, которые пытались задерживать людей в день протестной акции, 31 января 2021 года.

Агрессивные действия в отношении правоохранителей начались после того, как они попытались жёстко задержать пожилого мужчину у Иоанновской церкви и он упал на асфальт. Стоявшие рядом граждане мужчину отбили. Полицейских при этом отталкивали руками и закидывали снежками. Силовикам пришлось отступить, а один из них даже достал табельное оружие. После разгонять толпу прибежал ОМОН, который активно использовал дубинки и другие спецсредства.

Богданов, как установил суд, во время тех событий успел толкнуть двумя руками сразу троих полицейских. Пострадавшие заявили, что им были причинены физическая боль и нравственные страдания. Участника акции задержали и отправили в СИЗО, где он провел три месяца.

31 марта 2021 года Богданову назначили полтора года условно. Через несколько дней такое же наказание получил Артем Попов, участвовавший в том же инциденте на Сенной площади. Оба молодых человека признали вину и раскаялись, перечислив средства благотворительным фонда. Причём Богданов поддержал фонд "Забота", который оказывает поддержку сотрудникам правоохранительных органов и их близким.

После оглашения обоих приговоров о них высказался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил следственным органам проанализировать решения суда, которые назвал "лояльными".

23 ноября Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил вступившее в силу решение и отправил дело Богданова на новое рассмотрение.

В рамках нового заседания подсудимый вновь повторил слова раскаяния. Он рассказал, что с января 2021 года больше не участвовал в несанкционированном митингах и успел многое обдумать.

— Я понял, что в несанкционированном акциях участвовать не стоит. В частности, не стоит применять насилие к сотрудникам полиции, — сказал Богданов суду.

Трое пострадавших полицейских попросили взыскать в их пользу по 100 тысяч рублей. Однако суд уменьшил эту сумму в 10 раз. Каждому силовику Богданов будет должен заплатить по 10 тысяч рублей.

Сергей Еремеев