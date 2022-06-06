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В Смольном обсудили закон, который должен ускорить реновацию жилищного фонда

фото ЗакС политика В Смольном обсудили закон, который должен ускорить реновацию жилищного фонда

В ходе рабочего совещания петербургского главы Александра Беглова с членами правительства города был одобрен законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге", информирует пресс-служба Смольного.

Чиновники отметили, что благодаря механизму комплексного развития территорий жилой застройки в дальнейшем можно будет вывести обновление жилфонда на другой уровень. Предполагается, что в последствии территории, на которых стоят дома первых массовых серий, будут гораздо быстрее проходить реновацию.

Кроме того, новый закон позволил бы создавать условия для привлечения бизнеса.

"Обновление жилищного фонда Петербурга – одна из наших главных социальных задач. Новый закон позволит в комплексе развивать обширные территории, которые заняты домами первых массовых серий", - высказался Беглов.

Среди прочего, в законопроекте есть пункт, согласно которому может быть предусмотрена возможность получения соцвыплат на покупку жилья. Взамен освобождаемой комнаты в коммуналке жильцу могут предоставить либо в собственность, либо по договору соцнайма отдельную квартиру.

Законопроект в ближайшее время поступит на рассмотрение петербургского парламента.


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