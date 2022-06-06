Беглов пообещал вернуть школы мариупольским детям

Губернатор Петербурга Александр Беглов в своем выступлении по "Радио России" коснулся 6 июня своей поездки в Мариуполь, состоявшейся на прошлой неделе. По его собственному признанию, визит получился насыщенным и оставил немало впечатлений у градоначальника.

"Мы подписали документы об установлении побратимских отношений, обсудили конкретные варианты помощи, посмотрели, что в центре города необходимо восстанавливать в первую очередь. Это драматический театр, парк вокруг него, филармония, спортивный комплекс", — заявил он.

"По-хорошему" удивили Беглова местные жители. "Это наши люди. Они не потеряли веру, у них сегодня непростая жизнь, но они не только выживают, они помогают родному городу: сами, по доброй воле, выходят на субботники, очищают улицы, разбирают завалы", — объяснил градоначальник, чем привлекли его мариупольцы.

Первоочередной задачей в помощи донецкому городу Беглов счел восстановление социальных объектов и в связи с этим пообещал помощь с подготовкой трех городских школ и трех детских садов. "Это очень важно, — заметил он. — Националисты базировали там огневые точки, а мы вернем их детям, снова превратим в пространства для развития и образования". Развивая мысль, губернатор поведал о визите в первую открывшуюся после завершения боев школу, где петербургская делегация передала ученикам планшеты и письменные принадлежности, а заодно побывала на детском футбольном турнире.

"Если город играет в футбол — значит, он живет, — проинформировал Беглов радиослушателей. — Мы помним это по блокадному матчу, восьмидесятую годовщину которого Петербург отметил на прошлой неделе". "У нас много общего с Мариуполем — мы два крупных порта, два промышленных центра. Мы хорошо знаем, что такое нацизм и фашизм, какие беды он несет людям", — продолжил он и завершил свою мысль заявлением об общей судьбе двух городов.