Во время рабочего совещания губернатора Северной столицы Александра Беглова с членами городского правительства был утверждён проект планировки территории, согласно которому в Красногвардейском районе появится новая четырёхполосная автодорога, сообщает пресс-служба Смольного.

Магистраль будет располагаться в створе Пискарёвского проспекта от КАД до трассы "Санкт‑Петербург – Матокса", таким образом у двух регионов - Петербурга и Ленобласти - появится новое связующее звено.

"Новая дорога станет продолжением Пискаревского проспекта и улучшит транспортную доступность жилых кварталов между КАД и границей Санкт‑Петербурга", - поделился Беглов.

Общая протяжённость новой трассы составит 800 метров.

Согласно проекту планировки территории, на перекрёстке Пискарёвского проспекта и Муринской дороги монтируют светофор, обустроят остановки общественного транспорта и пешеходные тротуары. Кроме того, на месте появится двухуровневая развязка над пересечением с Муринской дорогой.