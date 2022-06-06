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Новости 20:21

Правительство не поддержало законопроект коммунистов об отмене Fan ID

фото ЗакС политика Правительство не поддержало законопроект коммунистов об отмене Fan ID

Законопроект об отмене Fan ID не нашел поддержки кабинета министров, следует из опубликованного 6 июня заключения правительства на инициативу. Авторами предложения отменить паспорта болельщиков выступили четверо депутатов от КПРФ, законопроект выложен в электронной базе Госдумы.

В заключении правительства говорится, что изменения законодательства, связанные с законом о Fan ID, "основаны на положительном опыте применения системы идентификации болельщиков с использованием персонифицированной карты зрителя" во время чемпионата мира по футболу в 2018 году и чемпионата Европы по футболу в 2020 году. При этом в правительстве уточнили, что "уровень безопасности при подготовке и проведении [чемпионатов] были высоко оценены соответствующими международными спортивными организациями".

"Законопроект правительством Российской Федерации не поддерживается", — говорится в документе.

В понедельник днем депутаты от КПРФ Сергей Обухов, Александр Ющенко, Владимир Исаков и Денис Парфенов внесли законопроект, предполагающий отмену системы идентификации болельщиков на спортивных мероприятиях при помощи персональных карт (Fan ID). В пояснительной записке к документу авторы указали на нецелесообразность ограничений для болельщиков, "поскольку за прошедшие 7 лет не было отмечено ни одной многочисленной драки на трибунах во время спортивного мероприятия, после которой невозможно было бы определить и задержать на месте виновных лиц с целью назначения им судом последующего административного наказания". Также депутаты сослались на дороговизну реализации закона о Fan ID и предложили его отменить.


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