Правительство не поддержало законопроект коммунистов об отмене Fan ID

Законопроект об отмене Fan ID не нашел поддержки кабинета министров, следует из опубликованного 6 июня заключения правительства на инициативу. Авторами предложения отменить паспорта болельщиков выступили четверо депутатов от КПРФ, законопроект выложен в электронной базе Госдумы.

В заключении правительства говорится, что изменения законодательства, связанные с законом о Fan ID, "основаны на положительном опыте применения системы идентификации болельщиков с использованием персонифицированной карты зрителя" во время чемпионата мира по футболу в 2018 году и чемпионата Европы по футболу в 2020 году. При этом в правительстве уточнили, что "уровень безопасности при подготовке и проведении [чемпионатов] были высоко оценены соответствующими международными спортивными организациями".

"Законопроект правительством Российской Федерации не поддерживается", — говорится в документе.

В понедельник днем депутаты от КПРФ Сергей Обухов, Александр Ющенко, Владимир Исаков и Денис Парфенов внесли законопроект, предполагающий отмену системы идентификации болельщиков на спортивных мероприятиях при помощи персональных карт (Fan ID). В пояснительной записке к документу авторы указали на нецелесообразность ограничений для болельщиков, "поскольку за прошедшие 7 лет не было отмечено ни одной многочисленной драки на трибунах во время спортивного мероприятия, после которой невозможно было бы определить и задержать на месте виновных лиц с целью назначения им судом последующего административного наказания". Также депутаты сослались на дороговизну реализации закона о Fan ID и предложили его отменить.