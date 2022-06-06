С нетрезвых водителей в Петербурге взыскали более 28 миллионов рублей

За первые четыре месяца 2022 года с петербургских водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, было взыскано более 28 миллионов рублей, рассказали 6 июня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по городу.

"За четыре месяца этого года Главным управлением ФССП России по г. Санкт-Петербургу взыскано более 28 миллионов рублей административных штрафов, вынесенных судами за нарушения правил дорожного движения и связанных с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении ведомства.

При этом за аналогичный период прошлого года было взыскано с правонарушителей 27 миллионов рублей. Сейчас на исполнении в службе судебных приставов находится более четырех тысяч производств, касающихся штрафов ГИБДД за управление транспортным средством в нетрезвом виде (ст. 12.8 КоАП РФ) и о невыполнении водителем требования о прохождении проверки на наличие алкоголя в крови (ст. 12.26 КоАП РФ).