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Топ-менеджер VK Габриелян погиб на отдыхе

фото ЗакС политика Топ-менеджер VK Габриелян погиб на отдыхе

Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян найден мертвым после происшествия на Ненецком автономном округе, сообщило 7 июня Forbes со ссылкой на пресс-службу компании. Вместе с ним погиб директор по закупкам VK Сергей Мерзляков.

"Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Владимир и Сергей навсегда останутся частью нашей команды", — говорится в сообщении VK.

О пропаже Габриеляна и Мерзлякова стало известно накануне вечером. Мужчины передвигались по побережью Белого моря на вездеходе "Шерп", следом за ними на такой же машине ехали супруга Габриеляна Алена и Сергей Ольсевич. Возле села Шойна машины опрокинуло и потащило в воду. Пассажиры второго вездехода смогли выбраться на сушу, пассажиры первого погибли.

Фото: Владимир Габриелян / "ВКонтакте"


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