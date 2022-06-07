"Это решение трудовых коллективов": В Смольном объяснили букву Z на общественном транспорте

Свои автобусы буквой Z и другой символикой "специальной военной операции" украшают частные перевозчики, заявил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков в ЗакСе 7 июня.

Перед началом заседания городского парламента, на котором Полякова должны утвердить вице-губернатором, он встретился с представителями парламентских объединений. Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов обратил внимание на букву Z на лацкане пиджака чиновника и спросил, почему этой символикой украшают общественный транспорт, если отношение в обществе к "спецоперации" разное.

— Точки зрения могут быть разными. Но это мой пиджак, я могу прикрепить на него любой значок, — ответил Поляков.

Точно так же, по его словам, частные перевозчики рисуют на своих машинах то, что считают нужным.

— Хотят размещать — размещают символы. Это решение трудовых коллективов. Зачем его обсуждать и оспаривать? — удивился чиновник.

Шишлов заметил, что плакаты с Z развешаны и в метрополитене. Поляков заверил его, что там тоже собирались трудовые коллективы и решали сделать такие украшения.

Напомним, Кирилл Поляков — сын одного из основателей молочного предприятия "Петмол" Валентина Полякова. В возрасте 22 лет он стал коммерческим директором компании "Торговля от "Петмола", а в 30 лет возглавил Заксобрание Ленинградской области, став самым молодым в стране главой регионального парламента.

Комитетом по транспорту Поляков руководил с 2020 года. Ожидается, что в должности вице-губернатора он будет курировать вопросы транспорта, инвестиций и промышленности.

Сергей Еремеев