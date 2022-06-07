Проблемы с транспортной реформой в Петербурге объяснили "санкционным давлением"

Представители трех фракций ЗакСа — "Единой России", КПРФ и "Яблока" — 7 июня спросили у главы комитета по транспорту Кирилла Полякова о трудностях, которые возникли во время реализации первых двух этапов транспортной реформы в Петербурге. По словам депутатов, они получают множество жалоб по этому поводу от избирателей.

Поляков признал наличие сложностей. Однако, сообщил чиновник, чем дальше, тем нареканий становится меньше.

— Основная проблема — возможности производителей с учётом санкционного давления своевременно поставить подвижной транспортный состав, — объяснил Поляков.

Он отметил, что у автобусов, которые поступали в город в рамках первого этапа транспортной реформы, встречались неисправности, например, неработающие валидаторы или выходившая из строя система ГЛОНАСС. Такие автомобили снимали с маршрута. Сейчас, по словам чиновника, в город ежедневно поступает по 10 новых автобусов и все они исправны. Он заметил, что замена маршрутных такси — только часть транспортной реформы.

Встреча Полякова с депутатами проходила в рамках его предстоящего назначения на должность вице-губернатора. ЗакСу предстоит одобрить его повышение.

Сергей Еремеев