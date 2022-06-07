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Новости 10:59

Петербург и Ленобласть создадут единый экосовет по защите Невско-Ладожского бассейна

фото ЗакС политика Петербург и Ленобласть создадут единый экосовет по защите Невско-Ладожского бассейна

На совместном заседании экологических советов Петербурга и Ленобласти в Смольном было принято решение о создании обоими регионами единого экологического совета по вопросу сохранения Невско-Ладожского бассейна, сообщили в Telegram-канале областной администрации 7 июня.

В поле зрения нового совета попадет вся водная система "со всеми регионами, осуществляющими водозабор и сброс стоков в указанную водную систему", — уточнили в пресс-службе.

В своем вступительном слове на заседании губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил вопрос со сточными водами в пределах петербургской агломерации "не только экологическим, но и социальным, политическим и экономическим", передает Online47. "Ленобласть и Петербург входили в конвенцию охраны Финского залива, именно наши регионы последнее время очень много делали. Но нас исключили по политическим мотивам, и теперь мы точно должны показать, что чистота и сохранение залива для нас важная задача", — высказался глава области.


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