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Новости 11:17

Медведев объяснил резкость своих высказываний ненавистью к врагам России

фото ЗакС политика Медведев объяснил резкость своих высказываний ненавистью к врагам России

Бывший президент, а ныне замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев попытался объяснить тональность своих высказываний в последние месяцы. Соответствующая запись появилась в его Telegram-канале 7 июня.

"Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие, — приступил к объяснению Медведев. — Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли".

При этом поименно перечислять недругов замглавы Совбеза не стал.

Telegram-каналом чиновник обзавелся 14 марта, уже первый его пост касался "оголтелой русофобии Запада" и содержал обещание "поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны". "Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду. Нравственная сила и историческая правда, как и раньше, на нашей стороне!" — писал тогда Медведев.


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