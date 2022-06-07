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Новости 11:31

Оперштаб сообщил о трехкратном росте количества госпитализаций с COVID-19

фото ЗакС политика Оперштаб сообщил о трехкратном росте количества госпитализаций с COVID-19

Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в России увеличилось с 662 накануне до 1 866 сегодня, сообщил 7 июня федеральный оперштаб. Одновременно выросло количество излечившихся (5 135 против 3 492 в понедельник), но также увеличилось и количество летальных исходов — соответственно, с 64 до 73 во вторник.

В то же время показатели заболеваемости коронавирусом не продемонстрировали роста. Согласно официальным данным, в стране зафиксировано 3 259 новых случаев заболевания, в то время как днем ранее сообщалось о 3 349 заболевших.

В Петербурге выявлен 251 новый случай заболевания коронавирусом (днем ранее — 242). Город удерживает первенство в рейтинге заболеваемости по регионам России, на втором месте Москва со 167 заболевшими, на третьем — Волгоградская область со 128 новыми пациентами.

В городе также наблюдается рост госпитализаций (с 49 случаев до 121) и увеличение выздоровлений (с 98 до 373). При этом в городе зафиксировано девять смертей из-за коронавируса (в понедельник их было 11).


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