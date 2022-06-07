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Новости 11:50

СК проводит проверку в связи со смертью топ-менеджера VK Габриеляна

фото ЗакС политика СК проводит проверку в связи со смертью топ-менеджера VK Габриеляна

Обстоятельства гибели двух менеджеров компании VK Владимира Габриеляна и Сергея Мерзлякова в Ненецком автономном округе стали предметом проверки регионального управления Следственного комитета, о чем сообщает пресс-служба последнего.

"После поступления информации о происшествии незамедлительно организованы поисковые мероприятия, которые осложнялись удаленностью и отсутствием связи. Сегодня тела погибших на вертолете доставят в Нарьян-Мар, где будет проведено опознание и судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибших", - говорится в ведомственном пресс-релизе.

Процессуальное решение силовики обещают вынести по окончании проверки.

По предварительным данным, накануне первый заместитель генерального директора VK Габриелян и директор VK по закупкам Мерзляков находились в компании людей, двигавшихся на вездеходах по берегу Белого моря, и при переходе через реку не справились с управлением, что привело к трагедии. Двум другим путешественникам удалось спасти.


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