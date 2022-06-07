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Новости 12:59

В Петербурге реконструировали дореволюционное здание бывшего хлебозавода

фото ЗакС политика В Петербурге реконструировали дореволюционное здание бывшего хлебозавода

Историческое здание бывшего хлебозавода, расположенное по адресу 11-я Красноармейская улица, 11 в Петербурге, приобрело новый облик после завершившейся реконструкции. Об этом пишет строительное издание "Канонер", редакция которого предполагает, что пустующие в течение последнего десятилетия помещения могут отдать под аренду офисов.

История здания бывшего завода, построенного по проекту Егора Цолликофера, насчитывает более полутора веков. До 1910-х годов вместо трех оно имело два этажа. В советские годы здесь располагался хлебозавод №3 "Красный пекарь", а до начала 2010-х годов объект представлял собой кондитерское производство под управлением АО "Пекарь". Рядом со зданием бывшего завода нынешней весной достроила жилой дом компания RBI, отрицающая свою причастность к реконструкции.


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