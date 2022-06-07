ЗакС одобрил законопроект о штрафах за рекламу секс-услуг

Законодательное собрание Петербурга 7 июня утвердило за основу проекты постановлений о внесении федерального законопроекта, призванного ввести наказания за распространение рекламы сексуальных услуг. Инициативы подготовили единороссы Павел Крупник и Денис Четырбок.

Депутат Крупник заявил, что такие объявления расклеивают асоциальные элементы и выходцы из ближнего зарубежья, которых курирует криминал из Средней Азии. Он рассказал про свою избирательницу-пенсионерку, которая по этой рекламе выучила телефоны всех проституток в своем районе.

— В других регионах такого нет. Это питерская тема, — подтвердил лидер фракции КПРФ Роман Кононенко.

При этом коммунист рассказал, что видел в Петербурге легальную рекламу секс-услуг под видом "мужского клуба". Крупник на это заметил, что если такой клуб работает официально и платит налоги, то легальный бизнес и "это вопрос не ко мне, это вопрос к нам с вами".

— У нас проституция в стране как была нелегальной, так и осталась, — заметил позже депутат Александр Рассудов (КПРФ).

Предлагается внести поправки в федеральный закон "О рекламе" и Кодекс административных правонарушений. Штрафы для физических лиц за распространение таких объявлений будут достигать 50 тысяч рублей, для организаций — 500 тысяч.

Против утверждения инициатив проголосовал один депутат. Остальные были за.

Сергей Еремеев