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Новости 13:46

Венедиктов* судится с Минюстом из-за своего присутствия в списке иноагентов

фото ЗакС политика Венедиктов* судится с Минюстом из-за своего присутствия в списке иноагентов

Бывший главный редактор ликвидированной радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов* подал исковое заявление к Минюсту, в апреле признавшего его иностранным агентом. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Суд зарегистрировал иск Венедиктова А.А.* об оспаривании действий органов государственной власти", - рассказали агентству в Черемушкинском суде столицы.

Напомним, что в начале марта "Эхо Москвы" сначала отключили от эфира, а потом и вовсе закрыли по решению акционеров: по мнению Генпрокуратуры, радиостанция освещала военную спецоперацию на Украине в нарушение законодательства. Позже Венедиктов* вместе с бывшими коллегами создал информационно-аналитический YouTube-канал "Живой гвоздь", чья сетка во многом повторяет сетку вещания "Эха".

*Минюст внес Алексея Венедиктова в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента


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