Писатель Глуховский и оппозиционер Милов* объявлены в розыск

МВД объявило в федеральный розыск автора романов "Метро 2033" и "Текст" Дмитрия Глуховского, сообщила 7 июня "Медиазона"**. Кроме того, в розыск был объявлен оппозиционер Владимир Милов*.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточках обоих разыскиваемых полицией. Указания на то, по каким именно статьям разыскиваются Глуховский и Милов*, на сайте МВД отсутствуют.

Милов* покинул Россию в 2021 году в связи с уголовным преследованием соратников Алексея Навального. Глуховский имеет вид на жительство в Германии и Испании, он гражданин России и Израиля. Как и Милов*, писатель неоднократно критически высказывался о спецоперации на Украине.

*Минюст признал Владимира Милова СМИ-иностранным агентом

**Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента