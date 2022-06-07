ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:44

Писатель Глуховский и оппозиционер Милов* объявлены в розыск

фото ЗакС политика Писатель Глуховский и оппозиционер Милов* объявлены в розыск

МВД объявило в федеральный розыск автора романов "Метро 2033" и "Текст" Дмитрия Глуховского, сообщила 7 июня "Медиазона"**. Кроме того, в розыск был объявлен оппозиционер Владимир Милов*.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточках обоих разыскиваемых полицией. Указания на то, по каким именно статьям разыскиваются Глуховский и Милов*, на сайте МВД отсутствуют.

Милов* покинул Россию в 2021 году в связи с уголовным преследованием соратников Алексея Навального. Глуховский имеет вид на жительство в Германии и Испании, он гражданин России и Израиля. Как и Милов*, писатель неоднократно критически высказывался о спецоперации на Украине.

*Минюст признал Владимира Милова СМИ-иностранным агентом

**Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости7 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама