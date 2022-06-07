Депутатов ЗакСа лишат права совещательного голоса на заседаниях Смольного

Парламент Петербурга 7 июня одобрил поправки в Устав города, предложенные парламентским комитетом по законодательству. Документ был разработан после принятия на федеральном уровне закона о публичной власти Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова.

Региональная инициатива касается поправок, связанных с деятельностью Законодательного собрания и органов местного самоуправления. В частности, правом роспуска ЗакСа наделяется президент России.

Председатель комитета по законодательству Всеволод Беликов ("Единая Россия") заявил, что работа над документом продолжалась длительное время и объединила большое количество человек. Однако депутат от "Яблока" Борис Вишневский заметил, что представителей их фракции в рабочую группу никто не звал и на обсуждения не приглашал. Беликов на это ответил, что таких обязанностей у комитета нет.

Вишневский обратил внимание, что одной из поправок депутатов лишают права совещательного голоса на заседании правительства города. Они смогут только присутствовать на этих заседаниях, отметил "яблочник". Было бы понятно, если бы эту норму внес губернатор, но непонятно, почему парламентский комитет предлагает такое самоограничение, удивился Вишневский.

— Вы излишне драматизируете ситуацию. Никто не позволит не дать слово депутату Законодательного собрания, — ответил Беликов.

За принятие документа проголосовал 31 депутат. Против — восемь. Четверо воздержались.

Ранее ЗакС утвердил в первом чтении поправки в Устав, касающиеся губернатора и городского правительства. Их внес городской глава Александр Беглов. Оба документа в повестку заседания внесли с голоса. Некоторые депутаты жаловались, что не смогли их как следует изучить.

Сергей Еремеев