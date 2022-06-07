Беглов поручил ускорить работу по строительству снегоплавильных станций

Во время заседания правительства Петербурга 7 июня губернатор Александр Беглов распорядился ускорить подготовку снегоплавильных пунктов к будущей зиме и попросил главу комитета по энергетике Станислава Протасова отчитаться о схеме временных пунктов приема снега уже в сентябре.

Беглов напомнил участникам заседания об аномально снежной зиме 2021-2022 годов и спросил о планах "Водоканала" на новый сезон. Глава комитета по энергетике Протасов в свою очередь отметил, что, с учетом выпавших в декабре-январе осадков, "Водоканалу" пришлось открывать две дополнительные площадки для приема снежных масс в помощь уже работавшим 11 снегоплавильным и 7 снегоприемным пунктам. "В целом все пункты предприятия работали с превышением производственных характеристик", - сообщил чиновник.

В летний период, по словам Протасова, все предприятия готовятся к грядущей зиме и проводят очистку "снегоплавилок" от мусора. Глава комитета пообещал, что к 1 октября мощности "Водоканала" будут готовы к новому сезону.

Губернатор Александр Беглов заявил, что создание новых объектов для утилизации снега надо ускорить.

- Надо работу ускорить по строительству новых снегоплавильных станций, о которых мы с вами говорили. Я понимаю, что аномальная зима не каждый год, но город должен быть готов. Мы с вами приняли главное решение не сбрасывать снег в реки и каналы, чем улучшаем экологию нашего города и нашу Неву. Но снегоплавильные станции надо расширить, - сказал губернатор.

Градоначальник также распорядился продумать работу временных площадок по сбору снега и рассмотреть заранее потенциальные новые площадки.

- Сделайте схемку, отдельно мне доложите в сентябре месяце, - поручил Протасову губернатор.

Напомним, зимой 2021-2022 годов петербуржцы жаловались на некачественную уборку снега с улиц и кровель домов. Чиновники в свою очередь отчитывались о рекордных объемах вывезенного с городских улиц снега и объясняли проблемы с уборкой нехваткой рабочей силы и техники, а также "запаркованностью" дорог.