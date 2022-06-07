ЗакС согласился с открытием представительства Петербурга в Мариуполе

Законодательное собрание Петербурга 7 июня приняло постановление об открытии представительства города в занятом российскими властями Мариуполе. В проекте документа приазовский регион был обозначен как часть территории Донецкой народной республики.

Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов поинтересовался, сколько государств признали ДНР.

— Более чем достаточно, что Российская Федерация признала Донецкую народную республику. Признание других государств никак не влияет на наше поведение, — ответил Беликов.

На вопрос, сколько это будет стоить бюджету, глава комитета ответил, что никаких средств для принятия постановления не потребуется.

— "Яблоко" поддерживает людей, попавших в беду. Но главное, чтобы беда закончилась скорее, — позже заявил с трибуны Шишлов.

За принятие документа проголосовали 45 депутатов. Против — двое. Вероятно, это были оба представителя фракции "Яблоко", заранее объявившие, что не поддержат эту инициативу.

Сергей Еремеев