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Новости 15:27

ЗакС согласился с открытием представительства Петербурга в Мариуполе

фото ЗакС политика ЗакС согласился с открытием представительства Петербурга в Мариуполе

Законодательное собрание Петербурга 7 июня приняло постановление об открытии представительства города в занятом российскими властями Мариуполе. В проекте документа приазовский регион был обозначен как часть территории Донецкой народной республики.

Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов поинтересовался, сколько государств признали ДНР.

— Более чем достаточно, что Российская Федерация признала Донецкую народную республику. Признание других государств никак не влияет на наше поведение, — ответил Беликов.

На вопрос, сколько это будет стоить бюджету, глава комитета ответил, что никаких средств для принятия постановления не потребуется.

— "Яблоко" поддерживает людей, попавших в беду. Но главное, чтобы беда закончилась скорее, — позже заявил с трибуны Шишлов.

За принятие документа проголосовали 45 депутатов. Против — двое. Вероятно, это были оба представителя фракции "Яблоко", заранее объявившие, что не поддержат эту инициативу.

Сергей Еремеев


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