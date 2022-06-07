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Новости 15:33

В Петербурге отменили выступление певицы Manizha, критиковавшей спецоперацию

фото ЗакС политика В Петербурге отменили выступление певицы Manizha, критиковавшей спецоперацию

Организаторы ежегодного фестиваля STEREOLETO в Петербурге объявили через свой паблик "ВКонтакте", что на планировавшееся выступление певицы Manizha в рамках двухдневного музыкального праздника рассчитывать не следует.

"С сожалением сообщаем, что выступление певицы Manizha на STEREOLETO отменяется по не зависящим от нас причинам", - гласит текст поста.

В апреле певица таджикского происхождения, получившая широкую известность благодаря участию в прошлогоднем "Евровидении", публично раскритиковала военную спецоперацию на Украине.

В анонсе STEREOLETO, которое пройдет 12-13 июня на площадке "Севкабель Порт", говорится также, что перед зрителями споют Жанна Агузарова, Найк Борзов, Shortparis, "Сезон дождей" и "Диктофон". 

фото: Фестиваль STEREOLETO 2022 / ВКонтакте


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